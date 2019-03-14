Polisler 14 Mart Tıp Bayramını Kutladı
1 saat önce
Adıyaman'ın Tut İlçe Emniyet Amirliği 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Tut Devlet Hastanesi başhekimini ziyaret etti.
Adıyaman
'ın Tut
İlçe Emniyet Amirliği 14 Mart Tıp Bayramı
nedeniyle Tut Devlet Hastanesi
başhekimini ziyaret etti.
Tut ilçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan
ve beraberindeki polis memurları 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle Tut Devlet Hastanesini ziyaret ederek Hastane Başhekimi Kadir Ferhat ile görüştüler. Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladığını belirtti.
Tut Devlet Hastanesinin poliklinikleri gezerek görevli tüm doktorlar ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Karaoğlan sağlık çalışanlarına karanfil hediye etti. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:01 Kaynak: İHA
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