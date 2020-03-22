Polisler, 70 yaşındaki kadının alışverişini yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisler, 70 yaşındaki kadının alışverişini yaptı - Son Dakika

Polisler, 70 yaşındaki kadının alışverişini yaptı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan ve evinde yalnız yaşayan Zeynep Karaman'ın (70) ihtiyaçları, polis ekipleri tarafından alınarak, kendisine teslim edildi.

Polisler, 70 yaşındaki kadının alışverişini yaptı, System.String[]

ADIYAMAN'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan ve evinde yalnız yaşayan Zeynep Karaman'ın (70) ihtiyaçları, polis ekipleri tarafından alınarak, kendisine teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunanlara yönelik sokağa çıkma yasağı sonrası, bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Zeynep Karaman'ın sokağa çıkamadığı için ihtiyaçlarını karşılayamadığını gören komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen polisler, alışverişe gitmek isteyen ve maddi durumunun iyi olmadığını öğrendikleri kadının ihtiyaçlarını öğrenip, marketten alarak Karaman'a teslim etti. İhtiyaçları karşılanan Zeynep Karaman, duyarlılığı ve yardımlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Yaşlı kadının polislere teşekkür eden komşularından Hasan Öter, "Zeynep Karaman, evde yalnız yaşıyor. Durumundan haberdar olunca polislere bilgi verdim. Polisler de gelip kendi imkanlarıyla erzak alıp kendisine getirdi. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.


Adıyaman, Karaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:49 Kaynak: DHA

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