Polisler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Polisler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
04.12.2020 15:44
Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.
Ortahisar ilçesinde trafik ve asayiş şube müdürlüklerinde görev yapan polisler, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Fotoğrafları tek tek inceleyen polis memurları, Orhan Çiçek'in yaşam kategorisinde "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın " Mucize'nin adı Ayda" ile Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu Trabzon'da temaslı kişilerin gizlenmesi vaka sayısını katladı! Vali tehlikeye dikkat çekti: Sağımız solumuz korona İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor Yağmur Sarnıç'tan çocuk özlemi çeken Seren Serengil'e sert sözler Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek