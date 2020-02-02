Polisler, depremzede çocuklar için görevde - Son Dakika
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Polisler, depremzede çocuklar için görevde

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında çadırlarla yaşayan ailelerin çocuklarıyla kentteki kadın ve erkek polisler yakından ilgilenip, sosyal destek sağlıyor.

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında çadırlarla yaşayan ailelerin çocuklarıyla kentteki kadın ve erkek polisler yakından ilgilenip, sosyal destek sağlıyor.

24 Ocak'ta depremde evleri hasar gören vatandaşlar AFAD ve Kızılay tarafından kentin birçok noktasında kurulan çadırkentlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Çadırda kalan ailelerin çocuklarını ise birçok gönüllü ve görevlinin dışında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan kadın ve erkek polisler yalnız bırakmıyor. Kadın polisler anne şefkati ile kent merkezi ve ara mahallelerdeki çadırlarda ziyaret ettiği depremzede çocuklarla oyunlar oynuyor, oyuncaklar hediye ediyor. Erkek polisler ise bir araya topladığı çocuklarla futbol oynayarak bir an olsun deprem düşüncesinden uzak kalmalarını sağlıyor.

Evinin yıkılmasına üzüldüğünü belirten depremzede çocuklardan Yusuf Koçer, "Hamurla oyunlar oynadık. Birçok oyunlar oynadık. Polis abiler ve ablalar bize çok iyi davranıyor. Oyuncaklar beni mutlu etti ama evimizin yıkılması biraz üzüntü verdi" dedi.

Çok eğlendiğini belirten çocuklardan Yusuf Nebi Yıldım ise, "Keyifli vakitler geçirdik. Evimizin yıkılması ise çok üzücü oldu. Futbol oynadık. Bizlere oyuncaklar dağıttılar" diye konuştu.

Diğer çocuklar da depremde yaşadıkları olumsuzlukları, yapılan etkinliklerle unutmaya çalıştıklarını dile getirdi.

(Mehmet Hanifi Şahin/İHA)

Polisler, depremzede çocuklar için görevde

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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