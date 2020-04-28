Polisler, dışarı çıkmaları kısıtlananların ihtiyaçlarını gideriyor - Son Dakika

Emekli aylıkları teslim edilen vatandaşlar da polislere teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu 'nda yer alan Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, bankalardan çektiği emekli aylıklarını vatandaşların evlerine götürerek imza karşılığında kendilerine teslim etti.

Muratpaşa , Hürriyet ve Dere mahallelerinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, emekli aylıklarını çekebilmek için Emniyet Müdürlüğünü arayarak polis ekiplerinden yardım istedi.

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