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Polis ekiplerinin baskınıyla ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinde dikkat çeken maske detayı - Son Dakika

Polis ekiplerinin baskınıyla ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinde dikkat çeken maske detayı

17.07.2021 18:33

Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde kiralık katillerin adres karıştırması sonucunda katledilen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katilleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, cinayette kullandıkları tahmin edilen kar maskesi bulundu. Aramalarda ele geçirilen maske ve dijital materyallerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

3 Eylül 2018 yılında saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde bulundukları sırada öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları, anne ve babalarının katilinin bulunması amacıyla Müge Anlı'ya başvurmuşlardı. Olayın çözümüne Müge Anlı ve ekibinin de katkı sunmasıyla birlikte, çiftin katilleri ortaya çıkarıldı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Necla ve Metin Büyükşen çiftinin evlerinde öldürülmesiyle ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'nca açıklama yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalara; Jandarma Genel Komutanlığı'nın görevlendirdiği İstihbarat Komutanlığı Timi, JASAT Timi ve Siber Suçlarla Mücadele Timi'nin destek verdiği belirtildi. Şüphelilerin evinde kar maskesi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öldürme olayının meydana geldiği 03 Eylül 2018 tarihinden bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında; alınan ifadeler, yapılan teknik takip ile maktuller ve şüphelilere ait İMAJ kayıtlarının incelenmesi neticesinde olayın meydana geldiği adresin karıştırılarak yanlış adreste bulunan eve girilerek gerçekleştirilmiş olduğu yönünde kuvvetli bilgi ve bulgulara ulaşılmış olup, soruşturma kapsamında olaya karıştığı değerlendirilen 23 şüpheli hakkında 13 Temmuz 2021 Salı günü Konya İl ve İlçelerinde bulunan 18 adrese 116 personelin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, soruşturmanın genişletilmesiyle 25 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Kiralık katilerin adresi karıştırması sonucu öldürülen Büyükşen cinayetinde maske detayı

KAR MASKESİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan adli aramalar neticesinde; 2 adet kar maskesi, 2 adet eldiven, 31 adet cep telefonu, 11 adet harici depolama cihazı, 8 adet av tüfeği, 3 adet bilgisayar, 42 adet sim kart, 8 adet hafıza kartı ve 2 adet tablet ele geçirilmiştir. Ele geçirilen dijital materyaller Siber Suçlarla Mücadele Timleri tarafından incelenmiş olup, diğer suç delilleri ise Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek incelenmesi sağlanmıştır"

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ifadeleri, teknik takip ve teknik incelemeler sonucu şüphelilerin, olayın meydana geldiği adresi karıştırarak yanlış adreste bulunan Büyükşen çiftini öldürdüklerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamanın sonunda şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı, 1'inin adli kontrolle diğerlerinin de ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Polis ekiplerinin baskınıyla ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinde dikkat çeken maske detayı

İsmil, Eylül, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis ekiplerinin baskınıyla ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinde dikkat çeken maske detayı - Son Dakika


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