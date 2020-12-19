Polisler, ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak Bakan Soylu'ya destek verdi - Son Dakika

Polisler, ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak Bakan Soylu'ya destek verdi

19.12.2020 12:31

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde 30 kilo 750 gram eroin ele geçiren polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde 30 kilo 750 gram eroin ele geçiren polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince park halindeki otomobilde yapılan aramada 60 paket halinde 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli A.Y'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Polis ekipleri, İçişleri Bakanı Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazdı.

Soylu, konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.

Polisler, ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle ohh ohh yazarak Bakan Soylu'ya destek verdi
Polisler, ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle ohh ohh yazarak Bakan Soylu'ya destek verdi
Polisler, ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle ohh ohh yazarak Bakan Soylu'ya destek verdi
Polisler, ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle ohh ohh yazarak Bakan Soylu'ya destek verdi

Süleyman Soylu, Uyuşturucu, Polis, Eroin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polisler, ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle 'ohh ohh' yazarak Bakan Soylu'ya destek verdi - Son Dakika


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