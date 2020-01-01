Polisler, engelli gençler yeni yıla girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisler, engelli gençler yeni yıla girdi - Son Dakika

Polisler, engelli gençler yeni yıla girdi

6 saat önce

Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler yeni yıla polis olmak isteyen engelli gençlerle girdi.

Polisler, engelli gençler yeni yıla girdi, System.String[]

Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler yeni yıla polis olmak isteyen engelli gençlerle girdi.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bir engelli bakım merkezinden, "zihinsel, bedensel engelli ve otizmli genç bireylerimiz sizi televizyondan ve internetten görüp çok sevdiler. Onlar sizin gibi polis olmak istiyor. Bu nedenle yeni yıla bizimle girerseniz çok seviniriz. Burada kalan çocuklar aileleri tarafından terk edilen sokakta kalan engelli gençler" yazan bir e posta gönderildi.


Bunun üzerine Toplum Destekli Polisler engelli bakım merkezine giderek engelli gençlerle tanışıp yeni yıla onlarla girdi. Engelli gençler polisi karşılarında görünce çok sevindi. Polis engelli gençlere şapka dağıtıp onlarla gece boyunca dans edip eğlendi. Gençler 2020'ye polislerle girmenin sevincini yaşadı. - ADANA

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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