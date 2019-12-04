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Polisler engellilerle maç yaptı

6 saat önce

Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle işitme engelli sporcular, futbol oynadı.

Polisler engellilerle maç yaptı, System.String[]

Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle işitme engelli sporcular, futbol oynadı.


Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek için işitme engelli sporcularla polisler arasında dostluk maçı düzenledi.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu spor salonunda yapılan maçta, işitme engelliler ile Emniyet Müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurları mücadele etti.


Çekişmeli geçen maç 4-4 berabere bitti.


İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bir günde çok özel insanlarla beraber olduklarını söyledi.


Farkındalık oluşturmak amacıyla işitme engellilerle maç yaptıklarını ifade eden Cebeloğlu, "Bunu usul haline getireceğiz, belirli aralıklarla bunu devam ettireceğiz, sadece bu güne özel olmayacak. Bizlerle birlikte oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman arkadaşlarımızla çeşitli etkinliklerde müsabakalarda beraber olmaya devam edeceğiz"dedi. - NİĞDE

Dünya Engelliler Günü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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