Polisler evden çıkamayan çocuklara kitap götürdü - Son Dakika

Polisler kendi imkanlarıyla satın aldıkları kitapları, ev ev dolaşarak çocuklara ulaştırdı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde polis ekipleri, konoravirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmaları kısıtlı olan çocuklara kitap hediye etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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