Son Dakika Haberleri: Polisler, Eylül'ün doğum gününü hastanede kutladı
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Polisler, Eylül'ün doğum gününü hastanede kutladı

13 dakika önce

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde tedavi gören Eylül'e moral olması amacıyla sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Polisler, Eylül'ün doğum gününü hastanede kutladı, System.String[]

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde tedavi gören Eylül'e moral olması amacıyla sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.


Emniyet Müdürü Aktaş'ın Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünü ziyareti sırasında serviste yatmakta olan Eylül ile yaptığı sohbette bir gün sonra doğum günü olduğunu öğrenmesi üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeline sürpriz bir doğum günü yapılması talimatını verdi.


Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığına bağlı sivil toplum kuruluşu görevlileri Eylül'e sürpriz doğum günü kutlaması yaparak onu mutlu ettiler. - ADANA

Çukurova Üniversitesi, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:43 Kaynak: İHA
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