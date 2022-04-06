Polisler fidanları toprakla buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Polisler fidanları toprakla buluşturdu

06.04.2022 18:15

Polisler fidanları toprakla buluşturdu Kırıkkale'de, polis ekipleri Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümünde fidan dikti.

Polisler fidanları toprakla buluşturdu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, polis ekipleri Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümünde fidan dikti.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla fidan dikti. Balışeyh ilçesinde bulunan poligon alanındaki ağaçlandırma sahasında fidanlar toprakla buluşturuldu. Fidan dikim etkinliğine İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı.

Ağaçlandırma sahasında fidan dikimi gerçekleştirildiğini ifade eden 3. Sınıf Emniyet Müdürü Serpil Erol, aralıklarla ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini belirterek, 10 sene sonrada ormanlık bir alana dönüşeceğini söyledi.

Polisler fidanları toprakla buluşturdu
Polisler fidanları toprakla buluşturdu
Polisler fidanları toprakla buluşturdu

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de polisler fidan dikti Kırıkkale'de polisler fidan dikti Son dakika haberi | Polis ekipleri kanlarıyla umut oldu Son dakika haberi | Polis ekipleri kanlarıyla umut oldu

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polisler fidanları toprakla buluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
18:16 Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul'daki ulaşım zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu!
18:04 Malatya'da ölüm ihbarına giden polisler, evin odalarında kazılmış 1'er metrelik çukurlar buldu
17:58 Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday olup olmadığı kararını verdi!
17:47 Kayıp üniversite öğrencisi, ölümüne sebep olan tüfeği kendisi satın almış
17:43 Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü
17:39 Bilim insanları enfeksiyonların nasıl ölümcül hale geldiğini keşfetti
17:32 Terim, Emre Akbaba gidince taraftarı sorumlu tutmuştu! Şimdi ise kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu
17:03 Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi!
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 18:21:22. #1.11#
SON DAKİKA: Polisler fidanları toprakla buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement