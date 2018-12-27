Son Dakika Haberleri: Polisler Gelince Uyuşturucu Maddeyi Yanan Sobaya Attı

Polisler Gelince Uyuşturucu Maddeyi Yanan Sobaya Attı

1 saat önce

BURSA'da emniyet güçlerinin, Özel Hareket ekipleri ve narkotik köpekleriyle yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisler Gelince Uyuşturucu Maddeyi Yanan Sobaya Attı, System.String[]
BURSA'da emniyet güçlerinin, Özel Hareket ekipleri ve narkotik köpekleriyle yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında polislerin eve geldiğini gören şüphelinin ise bir miktar uyuşturucu maddeyi yanan sobaya attığı belirlendi. 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl KOM-Narkotik Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeklerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. İnegöl'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 1 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 122 gram uyuşturucu esrar, 50 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:48 Kaynak: DHA

Bursa, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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