Son Dakika Haberleri: Polisler gittiği için üzülen köpek, yeni karakola ekip otosuyla götürüldü
Son Dakika Genel Polisler gittiği için üzülen köpek, yeni karakola ekip otosuyla götürüldü - Son Dakika

Polisler gittiği için üzülen köpek, yeni karakola ekip otosuyla götürüldü

6 saat önce

Polisler gittiği için üzülen köpek, yeni karakola ekip otosuyla götürüldü Böyle şefkat ve sadakat görülmedi!

Polisler gittiği için üzülen köpek, yeni karakola ekip otosuyla götürüldü

Böyle şefkat ve sadakat görülmedi!

EDİRNE - Edirne'de, polislerin karakol önünde beslediği sokak köpeği, karakolun yeni yerine taşınmasıyla üzülmeye başladı. Polis ekipleri karakolun maskotu haline gelen köpeği ekip otosuyla yeni karakola götürdü.

Edirne'de polislerin beslediği sokak köpeği, karakolun taşınmasıyla üzülmeye başlayınca, polisler tarafından ekip aracıyla yeni karakola götürüldü. Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'ndeki Selimiye Polis Merkezi, geçtiğimiz hafta sonu Umurbey Mahallesi'ndeki yeni yerine taşındı. Taşınma işlemi sırasında eski karakol binasından malzeme almaya gelen polis ekipleri, aylardır karakol önünde besledikleri ve sevdikleri sokak köpeğini, karakol önünde üzgün bir şekilde yatarken gördü.

Polis ekipleri, karakollarının maskotu haline gelen sokak köpeğinin üzgün ve ürkek hallerini görünce, dayanamayıp ekip otosuna bindirerek, yeni karakol binası bahçesine götürdü. Sevimli hayvanın, gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığını ve bundan sonra ki süreçte kendisi istediği sürece karakol bahçesinde polis ekipleri ile birlikte kalabileceği belirtildi.

Polisler gittiği için üzülen köpek, yeni karakola ekip otosuyla götürüldü

Edirne, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:14:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisler gittiği için üzülen köpek, yeni karakola ekip otosuyla götürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]