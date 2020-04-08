Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan videoda polis memurları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü, salgının yayılmasının önlenmesi için "Biz Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak sizler için sokaktayız. Evde kal Kocaeli" sloganıyla video hazırladı.

Videoda, sahiller, uygulama noktaları, sokak ve caddelerde vatandaşlara "evlerinde kalmaları" çağrısı yapan polisler, koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerin açıkladığı tedbirlere uyulmasını istedi.

Polisler, videoda şunları dile getirdi:

"Bizler görevimizin başındayız. Sizler de sağlığınız için lütfen evinizde kalın. Hayat eve sığar Kocaeli."

Video, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.