Polisler hem ceza kesti, hem de maske dağıttı - Son Dakika

Polisler hem ceza kesti, hem de maske dağıttı

Polisler hem ceza kesti, hem de maske dağıttı Bursa Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda şehir genelinde maske takmak mecburi hale gelirken, şehrin bir çok noktasında bu kurala uymayanlara polis ve bekçiler 900 lira ceza kesiyor.

Polisler hem ceza kesti, hem de maske dağıttı

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BURSA - Bursa Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda şehir genelinde maske takmak mecburi hale gelirken, şehrin bir çok noktasında bu kurala uymayanlara polis ve bekçiler 900 lira ceza kesiyor.

İnegöl ilçesi de maske uygulamasının yapıldığı ilçeler arasında yer alıyor. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor. Maske takmayanlar hakkında tutanak tutuluyor.

Yapılan denetimlerle birlikte ilçe genelinde ana caddelerde maske takma oranı yükselirken, yeni moda ise çene altı maske oldu.

Ekipler maskesini doğru takmayanları uyararak takmalarını sağlıyor. Maskesiz sokağa çıkanlara ise 900 lira idari işlem yapılarak tutanak tutuluyor. Milli İrade Meydanı'nda yapılan denetimlerde maske takmayan bir vatandaşa neden maskesiz olduğu sorulduğunda ise alışkanlık hale getiremediğini söylemesi dikkat çekti.

Bir başkası ise elinde maske ile gezerken, polis ekiplerinin uyarısı üzerine ağzına taktı. Ekipler maskesiz gezilmemesi konusunda uyarıda bulunurken şahsın maske takmaktan bunaldığını, bundan dolayı biraz hava almak için çıkardığını söyledi.

Polis ve bekçiler 24 saat İnegöl'de maske denetimlerini çevik kuvvet ekipleriyle birlikte gerçekleştiriyor. Maskesi olmadığı için işlem yapılanlara da maske verilerek halk sağlığının korunması amaçlanıyor.

Bursa Valiliği, İnegöl, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:02 Kaynak: İHA

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