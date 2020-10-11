Polisler, hırsızları kovalarken sahte içki imalathanesi buldu - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, hırsızlık ihbarı için gittikleri adreste 2 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakalayan polisler, sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen bir depoyu ortaya çıkardı. Depodaki aramada 2 bin 500 şişelenmiş sahte içki ile 3,5 ton içki yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Buca ilçesindeki bir büfeye ihbar üzerine düzenlenen operasyonda 1 ton sahte içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Basmane Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, dün gece Etiler Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı. Polisi gören şüpheliler Recep A. ile Abdullah E. kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından polis, 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına alındı.