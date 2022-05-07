Polisler, ihbar üzerine gittikleri evde hiç ziyaretçisi olmayan kadını ağlarken buldu - Son Dakika

Çınarlı Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında duvarları sarmaşıklarla, bahçesi ise ağaçlarla kaplı bir evden ağlama sesi duyan mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, evin bahçe kapısını çaldı ancak yanıt veren olmadı. Bunun üzerine ekipler, evde oturduğu belirlenen Dürdane Gültepe'nin komşusuna ulaştı. Komşusunun da devreye girmesiyle Gültepe gözyaşları içerisinde evinin kapısını açtı.

"HİÇ EVLENMEDİM, ÇOCUĞUM DA YOK"

Evinde yalnız yaşayan Dürdane Gültepe, "Sizleri görünce duygulandım. Yıllar önce annem, babam öldü. Hiç evlenmedim, çocuğum da yok. Kimse gelip gitmez. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım. Bir sorun yok. Adana'nın her mahallesinde akrabamız var ama kimse gelip gitmez. Şu evin dili olsa da bu evde yiyip, içip, yatanları konuşsa. Kimse yok şimdi. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım, yanlış anlaşılmış. Buralar gürültülü olduğu için sizin seslendiğinizi fark etmedim" diye konuştu.

"ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜP POLİSİ ARADIK"

Polis ekipleri Gültepe'ye bir ihtiyacı olup olmadığını sorduktan sonra evden ayrıldı. Gültepe'nin komşusu Berkay Can (28), "Bağırma seslerini duyunca şiddet gördüğünü düşünerek polisi aradık fakat yalnızlığına ağlıyormuş. Polis kapıyı çalınca da ağlamaya devam etti. Kimsesi yok, tek başına kalıyor burada" dedi.