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Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz - Son Dakika

Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz

18.06.2021 12:01

İzmir'de HDP İl Binası'na yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ın öldürülmesi sonrasında partililer ile polis ekipleri arasında çadır tartışması yaşandı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, polis ekipleriyle yaşadığı tartışmada "Çadırın nesini koruyorsunuz? Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz burada çadırı koruyorsunuz" şeklinde konuştu.

İzmir'de HDP İl Binası'na düzenlenen saldırıda Deniz Poyraz'ın öldürülmesinin ardından çadır tartışması yaşandı. Saldırının olduğu il binası önünde aylardır duran çadıra tepki gösteren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, polis ekipleriyle tartıştı.

"DENİZ BU ÇADIR YÜZÜNDEN ÖLDÜ"

Beştaş, "Boş çadırın nesini koruyorsunuz? Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz burada çadırı koruyorsunuz. Bu çadır buradan kalkacak. Kalkmazsa biz kaldıracağız. Deniz bu çadır yüzünden öldü. Emniyet Müdürü ve İzmir Valisi istifa etmeli" dedi.

HDP'NİN HEDEF GÖSTERİLDİĞİNİ BELİRTEREK POLİS EKİPLERİYLE TARTIŞTI

Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığını ifade eden iki ailenin HDP binası önünde kurduğu ve bir süredir boş olduğu söylenen çadır, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun tepkisini çekti. Bina önündeki anma ve protesto sonrasında kalabalık dağılınca Beştaş ve Çepni, çadırın önünde nöbet tutan polis ekiplerinin yanına gitti. Beştaş, saldırıya kurulan bu çadırın neden olduğunu, HDP'nin hedef gösterildiğini iddia ederek polis amirine tepki gösterdi.

"BİZ BU ÇADIRI İSTEMİYORUZ, BU ÇADIR KALKACAK"

HDP'li Beştaş, "Bizim genç bir kızımız öldürüldü, siz burada boş bir çadırı koruyorsunuz. Çadırın nesini koruyorsunuz. Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz burada çadır koruyorsunuz. Biz bu çadırı istemiyoruz, bu çadır kalkacak. Kaldırmazsanız biz kaldıracağız. Siz işinizi yapsaydınız bugün Deniz yaşayacaktı" dedi.

Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz

Halkların Demokratik Partisi, Cinayet, Polis, Ölü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz - Son Dakika
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