Son Dakika Haberleri: Polisler 'KADES' i tanıttı
Son Dakika Güncel Polisler 'KADES' i tanıttı - Son Dakika

Polisler 'KADES' i tanıttı

6 saat önce

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Polisler 'KADES' i tanıttı, System.String[]

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.


Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı şube ve ekiplerde görevli polis memurları, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ilgili kadınlara bilgi verdi.


Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, il merkezinde broşür dağıtan ekipler, vatandaşları bilgilendirdi.


Polisler, vatandaşa KADES'in aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda, cihaz konum bilgilerini açarak, bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını ve sonrasında olay yerine en yakın ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattı. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı 2 çocuğu 6. kattan düşerek ölen anne tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 20:43:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisler 'KADES' i tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]