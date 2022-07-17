Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, Aşır Açıkel isimli şahsın bir anda yere yığıldığını fark edince yardımına koştu. Polisler, vakit kaybetmeden polis ekip otosuna aldıkları Aşır Açıkel'i sirenleri çalarak Kulu Devlet Hastanesine yetiştirdi. Acil Servis doktoru tarafından hemen müdahale edilen Açıkel, kalp krizi geçirdiği belirlenerek tedavi altına alındı. - KONYA

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Polisler kalp krizi geçiren şahsı ekip otosuyla hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

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