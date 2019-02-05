Son Dakika Haberleri: Polisler Kamu Spotlu Bez Çanta Dağıttı

Polisler Kamu Spotlu Bez Çanta Dağıttı

1 saat önce

Denizli Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşlara üstünde 'Kadına Yönelik Şiddet, Bağımlılık ile Mücadele' vurgusu bulunan kamu spotlu bez çanta dağıtıldı.

Polisler Kamu Spotlu Bez Çanta Dağıttı, System.String[]
Denizli Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşlara üstünde 'Kadına Yönelik Şiddet, Bağımlılık ile Mücadele' vurgusu bulunan kamu spotlu bez çanta dağıtıldı.

Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması kapsamında başlatılan uygulamalar kapsamında yürütülen kampanyalara Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğü de destek verdi. Kurumda görevli polis memurları Tavas pazar yeri girişinde, üstünde 'Kadına Yönelik Şiddet, Bağımlılık ile Mücadele' vurgusu bulunan kamu spotlu bez çanta dağıtımı yaptı. Yüzlerce vatandaşa ulaşan polis memurlarına bir çok vatandaş da bu anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:20 Kaynak: İHA

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