Son Dakika Haberleri: Polisler Kan Bağışı Kampanyasına Katıldı

Polisler Kan Bağışı Kampanyasına Katıldı

1 saat önce

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına, Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın ve personel katıldı.

Emniyet Müdürü Mustafa Aydın burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'na destek olmak için kan bağışında bulunduklarını ifade etti.

Aydın, Türk Polis Teşkilatı'nın, Türk milletinin yanında sadece canıyla değil, kanıyla da olduğunu belirtti.

Bu arada Vali Yardımcısı Şaşmaz, Emniyet Müdürü Aydın ve Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın program öncesi emniyette görev yapan kadın personele karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:36 Kaynak: AA

Polis, Aydın, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya'da Komşular Arasındaki Taşlı Kavga Bugün de Sürdü Ses Gelen Mezarı Kazan Polis, Gömülen Kişinin Yaşadığını Gördü

Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti Sivas'ta 'Kırmızı Cıva' Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:22:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisler Kan Bağışı Kampanyasına Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]