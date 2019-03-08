Polisler Kan Bağışı Kampanyasına Katıldı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde, kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına, Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın ve personel katıldı.



Emniyet Müdürü Mustafa Aydın burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'na destek olmak için kan bağışında bulunduklarını ifade etti.



Aydın, Türk Polis Teşkilatı'nın, Türk milletinin yanında sadece canıyla değil, kanıyla da olduğunu belirtti.



Bu arada Vali Yardımcısı Şaşmaz, Emniyet Müdürü Aydın ve Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın program öncesi emniyette görev yapan kadın personele karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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