Son Dakika Haberleri: Polisler Kan Bağışında Bulundu

Polisler Kan Bağışında Bulundu

1 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü personeli Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Polisler Kan Bağışında Bulundu, System.String[]
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü personeli Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Adıyaman Kızılay Kan Merkezi'nin mobil aracı Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası başlattı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat ve çok sayıda polis kan bağışında bulundu.

Gönüllü kan bağışı kampanyasına polisler yoğun ilgi gösterdi. Kış aylarıyla birlikte kan merkezlerinde kan stokunun azalmasının önüne geçmek için yürütülen kampanya kapsamında çok sayıda polis kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı yetkilileri polislere bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:17 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı'nın Ödül Sürprizi Yarışmacıları Havaya Uçurdu! 2017 Yılında Survivor'da Yarışan Sabriye Şengül, Yarışmaya Yeniden Katılıyor

Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor Son Dakika! İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 15:13:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisler Kan Bağışında Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]