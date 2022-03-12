Polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı - Son Dakika
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Polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı

12.03.2022 13:07
Polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı

DENİZLİ'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan, dün etkili olan kar yağışının ardından bu sabah da buzlanma yaşanan karayolunda araçlar yolda kaldı, uzun kuyruklar oluştu.

DENİZLİ'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan, dün etkili olan kar yağışının ardından bu sabah da buzlanma yaşanan karayolunda araçlar yolda kaldı, uzun kuyruklar oluştu. Trafik polisleri, küreklerle buzlanan bölümlere tuz atarak yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kapanan yolun açılmasını sağladı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, başta yüksek kesimlerde olmak üzere ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Kazıkbeli ve Cankurtaran mevkilerinde kaza yapan ya da yolda kalan araçlar nedeniyle yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği olmadığı için yolda kalan araçları iterek kenara çekmeye çalıştı. Kayarak kaza yapan araçlar ise çekiciler tarafından yoldan kaldırıldı.

Kar yağışının gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin ardından karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Dün saat 20.00 sıralarında kapanan karayolu, yapılan çalışmaların ardından saat 24.00 sıralarında tekrar ulaşıma açıldı.KÜREKLE TUZ ATARAK AÇTI

Bugün sabah saatlerinde ise eksi 7 dereceye varan soğuk hava nedeniyle karayolunun Cankurtaran mevkisinde buzlanma oluştu. Karayolundan tuzlama çalışması yapılmayınca araçlar yolda kaldı. Yol yeniden ulaşıma kapandı, uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye gelen trafik polisleri ellerine kürek alarak buz tutan yerlere ve patinaj yapan TIR'ların tekerleklerinin altına tuz attı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çabaları sonucu karayolu tekrar ulaşıma açıldı.


Polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı
Polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı
Polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı
Polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı
Polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı
Polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı
Polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı
Polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı
Polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı
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Yol kenarında bekleyip, mahsur kalan araçların yardımına koşuyorlar Yol kenarında bekleyip, mahsur kalan araçların yardımına koşuyorlar

Denizli, Antalya, Muğla, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı - Son Dakika


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