Polisler kapı kapı dolaşıp çocuklara kitap dağıttı - Son Dakika

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için kapı kapı dolaşıp kitap hediye etti.



Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle muhtarlarıyla koordineli şekilde kitap dağıtıldı. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklara yönelik olarak, çocukların teknoloji bağımlılığı, bilgisayar, telefon ve tablet oyunlarından uzak kalmaları, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında kitaplar hediye edildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, emniyet teşkilatının her zaman vatandaşların hizmetinde olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ve 20 yaş altı gençlerimizin geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararı ilimizde de uygulanmaktadır. Minik yürekler İl Emniyet Müdürümüzün bu hediyesine kayıtsız kalmayıp, duygularını kağıda döktükleri, güzel yüreklerinden kağıda yansıyan, bizim için paha biçilemeyecek kıymette olan resimleri personellerimize takdim etmişlerdir. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Bu günler elbet geçecek biraz daha sabır diyoruz. Biz sizin için görevdeyiz" denildi. - KARABÜK