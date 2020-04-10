Polisler Kaymakam Köksal'ı ziyaret etti - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Mutlu Köksal'ı ziyaret etti.

Kaymakam Köksal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yurdumuzun her köşesinde büyük bir özveriyle görevlerini yapan polislerimiz bütün birimleri ile birlikte vatandaşlarımızın huzur ve emniyeti için gece gündüz demeden fedakarca çalışmalarını sürdürüyor. Büyük özveriyle çalışan Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümü kutluyor, vatan uğruna şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar diliyorum."

Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit hazır bulundu.