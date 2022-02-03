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Polisler kepçeyle çıkıp, Atatürk büstünü kardan temizledi - Son Dakika

Polisler kepçeyle çıkıp, Atatürk büstünü kardan temizledi

03.02.2022 14:29
Polisler kepçeyle çıkıp, Atatürk büstünü kardan temizledi

TUNCELİ'de, 3 metre yüksekliğindeki Atatürk büstünün kapandığını fark eden polis ekipleri, kepçe ile çıkıp, biriken karları küreklerle temizledi.

TUNCELİ'de, 3 metre yüksekliğindeki Atatürk büstünün kapandığını fark eden polis ekipleri, kepçe ile çıkıp, biriken karları küreklerle temizledi.

Ovacık ilçesinde 3 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 2, kırsal kesimlerde de 3 metreyi aştı. Hükümet Konağı'nın önündeki Atatürk büstü de karlar altında kaldı. Büstün görünmediğini fark eden polis ekipleri ise kepçe ile çıktıkları 3 metre yüksekliğinde olan Atatürk büstündeki karları küreklerle temizledi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Polisler kepçeyle çıkıp, Atatürk büstünü kardan temizledi
Polisler kepçeyle çıkıp, Atatürk büstünü kardan temizledi
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Mustafa Kemal Atatürk, Polis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisler kepçeyle çıkıp, Atatürk büstünü kardan temizledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisler kepçeyle çıkıp, Atatürk büstünü kardan temizledi - Son Dakika
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