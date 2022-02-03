POLİSLER KEPÇEYLE ÇIKIP, ATATÜRK BÜSTÜNÜ KARDAN TEMİZLEDİ - Son Dakika

TUNCELİ'de, 3 metre yüksekliğindeki Atatürk büstünün kapandığını fark eden polis ekipleri, kepçe ile çıkıp, biriken karları küreklerle temizledi.

Ovacık ilçesinde 3 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 2, kırsal kesimlerde de 3 metreyi aştı. Hükümet Konağı'nın önündeki Atatürk büstü de karlar altında kaldı. Büstün görünmediğini fark eden polis ekipleri ise kepçe ile çıktıkları 3 metre yüksekliğinde olan Atatürk büstündeki karları küreklerle temizledi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.