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Polisler kepçeyle çıkıp, kardan tamamen kapanan Atatürk büstünü temizledi - Son Dakika

Polisler kepçeyle çıkıp, kardan tamamen kapanan Atatürk büstünü temizledi

03.02.2022 16:32

Tunceli'de 3 metre yüksekliğindeki Atatürk büstünün tamamen karla kapandığını fark eden polis ekipleri, kepçe ile yukarı çıkıp, biriken karları kürekler yardımıyla temizledi.

Ovacık ilçesinde 3 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 2, kırsal kesimlerde de 3 metreyi aştı. Hükümet Konağı'nın önündeki Atatürk büstü de karlar altında kaldı.

KÜREKLERLE TEMİZLEDİLER

Büstün görünmediğini fark eden polis ekipleri ise kepçe ile çıktıkları 3 metre yüksekliğinde olan Atatürk büstündeki karları küreklerle temizledi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İşte o ana ilişkin kareler;

Polisler kepçeyle çıkıp, Atatürk büstünü kardan temizledi
Polisler kepçeyle çıkıp, Atatürk büstünü kardan temizledi
Polisler kepçeyle çıkıp, Atatürk büstünü kardan temizledi
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Mustafa Kemal Atatürk, Ovacık, Polis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisler kepçeyle çıkıp, kardan tamamen kapanan Atatürk büstünü temizledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisler kepçeyle çıkıp, kardan tamamen kapanan Atatürk büstünü temizledi - Son Dakika
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