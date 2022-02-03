Ovacık ilçesinde 3 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 2, kırsal kesimlerde de 3 metreyi aştı. Hükümet Konağı'nın önündeki Atatürk büstü de karlar altında kaldı.
Büstün görünmediğini fark eden polis ekipleri ise kepçe ile çıktıkları 3 metre yüksekliğinde olan Atatürk büstündeki karları küreklerle temizledi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İşte o ana ilişkin kareler;
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Polisler kepçeyle çıkıp, kardan tamamen kapanan Atatürk büstünü temizledi - Son Dakika