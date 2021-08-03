POLİSLER, KÖY OKULUNU ONARDI - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'de görevli polis memurları tarafından merkeze en uzak köy olan Akocak köyündeki ilkokulun tadilatı yapıldı. Polisler, eğitime hazır hale getirdikleri okulun bahçesindeki göndere Türk bayrağı çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, 60 kilometre mesafeyle kent merkezine en uzak köy olan Akocak köyündeki ilkokul binası için tadilat yapılması kararlaştırıldı. Masrafları ve işçiliği proje kapsamında karşılanan tadilat için kolları sıvayan polis memurları, bir haftalık hummalı bir çalışmayla okulun çevre düzenlemesi, boya ve onarım işlerini tamamladı. Düzenlenen etkinlikle okul, bahçesindeki Türk bayrağı göndere çekilerek eğitime hazır hale getirildi.

İl Emniyet Müdürü Celal Taşçi, katıldığı açılış etkinliğinde tadilata ilişkin masrafları polislerin üstlendiğini ve işçiliğini de yine kendilerinin yaptığını söyledi. Taşçi, Bir hafta boyunca arkadaşlarımız çalıştı. Katkı ve destekleri için valimize de teşekkür ediyoruz. Okulun korkuluklarından sınıfların boyasına, bayrak direğine kadar okulda tadilat yaptık. Amacımız 10 tane de olsa çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğinden etkin şekilde faydalanabilmesini sağlamak. Amacımız çocuklarımızın içinde polis sevgisi uyandırmak. Büyüyünce devletlerine faydalı olmalarını sağlamak amacıyla bu yola çıktık dedi.

'YAN YANA EĞİTİME KATKI İÇİN BURADAYIZ'

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi de katkıları için polislere teşekkür ederek, 'Burada çalışan her arkadaşımıza eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. O köy ne kadar uzak olsa da devletin kurumları yan yana eğitime katkı için buradayız. Okulun ciddi bir tadilata ihtiyacı vardı ve burada en büyük emek emniyetimize ait. Biz de akıllı tahta gibi ihtiyaçlarını tamamlayacağız' diye konuştu.