Son dakika haber | Polisler madde bağımlısı gencin hayatını kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Polisler madde bağımlısı gencin hayatını kurtardı

14.04.2022 16:43

Son dakika haber: Polisler madde bağımlısı gencin hayatını kurtardıADANA Adana'nın Kozan ilçesinde tedaviyi kabul etmeyen madde bağımlısı genç 2 katlı evlerinin damına çıkarak hayatına son vermek istedi.

Polisler madde bağımlısı gencin hayatını kurtardı

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde tedaviyi kabul etmeyen madde bağımlısı genç 2 katlı evlerinin damına çıkarak hayatına son vermek istedi. Polisler 1 saat süren çabanın ardından ikna ederek emniyete götürdü.

Taş Mahallesinde oturan madde bağımlısı 20 yaşındaki R.B. adlı genç, ailesi AMATEM'de tedavi ettirmek istedi. Ancak genç, tedaviye kabul etmeyerek 2 katlı evlerinin damına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri çatıda elindeki bıçakla hayatına son vereceğini ve atlayacağını söyleyen genci ikna etmeye çalıştı. Gencin ailesi de çocuklarını kurtarmak için polislerle birlikte büyük uğraş verdi. Kozan İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Çimen, asayiş büro ekipleri, motosikletli polis timleri genci ikna için büyük mücadele ederken bir komiser gencin başından hiç ayrılmayarak ikna çalışmalarını sürdürdü. Polislerin yoğun uğraşı sonucu genç 1 saat sonra aşağı indirilerek elindeki bıçak alındı.

Polis ekipleri ikna yoluyla indirdikleri genci, ifadesinin alınması için emniyete götürdü.

Son dakika haber | Polisler madde bağımlısı gencin hayatını kurtardı
Son dakika haber | Polisler madde bağımlısı gencin hayatını kurtardı
Son dakika haber | Polisler madde bağımlısı gencin hayatını kurtardı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti Son dakika haberi: Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti KAHRAMANMARAŞ - Tedavileri tamamlanan madde bağımlıları istihdam ediliyor KAHRAMANMARAŞ - Tedavileri tamamlanan madde bağımlıları istihdam ediliyor

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Polisler madde bağımlısı gencin hayatını kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:57 Asırlık Genelevi'nin altından Osmanlı hamamı ve sinagog çıktı
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:27:02. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Polisler madde bağımlısı gencin hayatını kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement