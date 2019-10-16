Son Dakika Haberleri: Polisler, Mehmetçik için kan bağışında bulundu
Son Dakika Güncel Polisler, Mehmetçik için kan bağışında bulundu

Polisler, Mehmetçik için kan bağışında bulundu

1 saat önce

Konya İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışıyla destek verdi.

Polisler, Mehmetçik için kan bağışında bulundu, System.String[]

Konya İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışıyla destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde, toplanan asayiş, trafik, özel harekat, bomba imha ve inceleme ile koruma şube müdürlüğü ekipleri, Türk Kızılay görevlilerince açılan stantta kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm teşkilat mensuplarıyla Türk Kızılaya, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden askerlere başarı dileyen Aydın, "Kahraman silahlı kuvvetlerimiz, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde, Suriye'de operasyonlara devam ediyor. Bizler Türk polisi olarak, harekatta görevli askerlerimize hiç olmazsa kanımızla destek olmak, ihtiyaç halinde kullanılması için Türk Kızılaya bağış yapmak suretiyle manevi destek oluyoruz." diye konuştu.

Harekat kapsamında şehit olan asker ve vatandaşlara da Allah'tan rahmet dileyen Aydın, Türk milletinin başının her zaman dik olacağını söyledi.

Konuşmanın ardından Aydın ile emniyet personeli kan bağışında bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor
Milyoner'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Ordu cephedeyse siyaset bitmiştir! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:31:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisler, Mehmetçik için kan bağışında bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]