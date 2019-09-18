Polisler minik öğrencileri bilgilendirdi

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek" projesi kapsamında, okulları gezerek öğrencileri bilgilendiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri "ÇOGEP" kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle Bayrampaşa İlkokulunu ziyaret ederek temel güvenlik, genel güvenlik ve asayiş konularında öğrencileri bilgilendirdi.

Etkinliğin sonunda polisler, anaokulu öğrencilerine oyuncak bebek, boyama kitabı, ilkokul öğrencilerine de satranç takımı, basketbol topu gibi çeşitli hediyeler verdi.