Son Dakika Haberleri: Polisler Miniklerin Kar Sevincine Ortak Oldu

Polisler Miniklerin Kar Sevincine Ortak Oldu

24 dakika önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde yağan karın tadını en çok çocuklar çıkardı.

Polisler Miniklerin Kar Sevincine Ortak Oldu, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde yağan karın tadını en çok çocuklar çıkardı. Çocukların kar sevincine ortak olan polis memurları da miniklerle kartopu oynadı.

İlçe merkezinde kar yağışının ardından sokak ve parklara çıkan birçok Çivrilli hem fotoğraf çekti hem de kardan adam yaparak kartopu oynadı. Karın tadını en çok çıkaranlar ise çocuklar oldu. Sokak aralarında kartopu oynayan çocuklara devriye görevi yapan polisler de eşlik etti. Yılbaşı öncesi asayiş denetimlerini arttıran Çivril Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, devriye görevi sırasında rastladıkları çocuklarla kartopu oynadı. Polislerin çocuklarla kartopu oynaması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Polisler, karda ve oyun esnasında dikkatli olmaları konusunda çocukları uyardıktan sonra görevlerine geri döndü. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:49 Kaynak: İHA

Çivril, Denizli, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Görevlisi, Yaşlı Hastayı 500 Metre Sırtında Taşıdı Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı

Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak? Ağabeyini Boğazından Defalarca Bıçaklayarak Öldürdükten Sonra Tuvalete Gömen Caninin İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 15:13:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisler Miniklerin Kar Sevincine Ortak Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]