Polisler Miniklerin Kar Sevincine Ortak Oldu
24 dakika önce
Denizli'nin Çivril ilçesinde yağan karın tadını en çok çocuklar çıkardı.
Denizli
'nin Çivril
ilçesinde yağan karın tadını en çok çocuklar çıkardı. Çocukların kar sevincine ortak olan polis memurları da miniklerle kartopu oynadı.
İlçe merkezinde kar yağışının ardından sokak ve parklara çıkan birçok Çivrilli hem fotoğraf çekti hem de kardan adam yaparak kartopu oynadı. Karın tadını en çok çıkaranlar ise çocuklar oldu. Sokak aralarında kartopu oynayan çocuklara devriye görevi yapan polisler de eşlik etti. Yılbaşı
öncesi asayiş denetimlerini arttıran Çivril Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, devriye görevi sırasında rastladıkları çocuklarla kartopu oynadı. Polislerin çocuklarla kartopu oynaması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Polisler, karda ve oyun esnasında dikkatli olmaları konusunda çocukları uyardıktan sonra görevlerine geri döndü. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:49 Kaynak: İHA
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