Son Dakika Haberleri: Polisler Öğrenciler Fidan Dikti

Polisler Öğrenciler Fidan Dikti

2 saat önce

Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında polisler öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Polisler Öğrenciler Fidan Dikti, System.String[]
Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında polisler öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Fidan dikim töreninde Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma görevlileri, fidan dikimi hakkında öğrencilere bilgi verdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Binevler bölgesinde Çorum Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen alanda 174 fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim törenine Emniyet Müdürü Murat Kolcu, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:15 Kaynak: İHA
Çorum, Orman İşletme Müdürlüğü, Polis, Güncel
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