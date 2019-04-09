Polisler Öğrenciler Fidan Dikti
2 saat önce
Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında polisler öğrencilerle birlikte fidan dikti.
Polis
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:15 Kaynak: İHA
Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında polisler öğrencilerle birlikte fidan dikti.
Fidan dikim töreninde Orman İşletme Müdürlüğü
Ağaçlandırma görevlileri, fidan dikimi hakkında öğrencilere bilgi verdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Binevler bölgesinde Çorum
Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen alanda 174 fidan toprakla buluşturuldu.
Fidan dikim törenine Emniyet Müdürü Murat Kolcu, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı. - ÇORUM
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