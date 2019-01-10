Polisler Öğrencilere Polislik Mesleğini Anlattı

Polisler öğrencilere polislik mesleğini anlattıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis mesleğini seçmeyi düşünen öğrencilere, polisler tarafından meslek tanıtıldı.

Polisler öğrencilere polislik mesleğini anlattı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis mesleğini seçmeyi düşünen öğrencilere, polisler tarafından meslek tanıtıldı.

Siverek Selçuk İmam Hatip ortaokulunda okul idaresi tarafından yapılan ankette öğrencilerin yüzde 65'i meslek seçiminde polislik mesleğini tercih etti. Polis olmak isteyen ve polislik mesleğini merak eden öğrencilerin merakını gidermek, polis mesleği hakkında bilgilendirmek için ilçe emniyet müdürlüğü ile irtibat geçen okul idaresinin talebi doğrultusunda emniyet müdürlüğünde görevli amirler öğrencilere polis nasıl olunur ve polis mesleği ile ilgili bilgi verdi.

Yaklaşık 2 saat süren programda öğrenciler merak ettikleri soruları polislere sorarak meraklarını giderdi.

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