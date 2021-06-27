Polisler öğrenciyi sınava yetiştirip, aracın patlayan lastiğini değiştirdi - Son Dakika

ANTALYA'da oğlunu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetiştirmek isteyen Rana Ersin'in otomobilinin lastiği patlayınca motosikletli trafik polisi Yusuf Ersin'i sınava yetiştirdi. Diğer polisler ise patlak lastiği değiştirdi.

YKS'nin ikinci gün oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15 itibarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da yapıldı. Öğrenciler, sınava yetişmek için erken saatlerde yola koyulurken, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) yerleşkesinde araç trafiği oluştu. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan trafik akışını sağlamaya çalışırken, diğer yandan sınava yetişmeye çalışan öğrenci ve ailelerine yardımcı oldu.AÜ Mühendislik Fakültesi'nde sınava girecek oğlu Yusuf Ersin'i yetiştirmek isteyen Rana Ersin'in kullandığı otomobilin lastiği, kampüs içersinde patladı. Trafik ekipleri lastiğin patlak olduğunu görünce sürücü ve oğlunu araçtan indirdi. Motorize ekipten bir polis memuru, genci gideceği fakülteye motosikletle yetiştirirken, sürücü anneye de diğer polis ekipleri yardımcı oldu. Trafik timleri, metal bir parçanın girip patlattığı lastiği yedeğiyle değiştirdi. Sürücü Rana Ersin, hem oğlunu sınava yetiştiren hem de kendisine yardımcı olan trafik ekiplerine teşekkür etti.