Polisler ona "bukalemun" diyor! Hırsızlık için girmediği kılık yok! - Son Dakika

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli'deki bir Tıp Merkezi'nden 6 bin lira değerinde monitör çalan ve kaçan hırsızın peşine düştü. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan hırsızın kimliğini kısa sürede tespit eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; olayı gerçekleştiren S.P.'yi Şişli İlçesi'ne bağlı Abide-İ Hürriyet Caddesi üzerinde yakaladı. S.P.'nin çaldığı monitörü ticari taksi ile Fatih Aksaray'a götürdüğü ve burada B.S. isimli bir kişiye sattığı tespit edildi. B.S. de gözaltına alındı. Çalıntı monitör ise ele geçirildi.

KAMUFLE OLMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR

Geçmişte çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen S.P.'nin hırsızlık olaylarında kamufle olmak ve dikkat çekmemek için Özel Güvenlik, Tesisatçılık ve Şantiyecilik başta olmak üzere farklı mesleklerin kıyafetlerini giydiği ve bu nedenle çevresinde "Bukalemun" kod adıyla anıldığı ortaya çıktı. S.P., "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.