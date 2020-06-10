Polisler, parkta çocuklarla birlikte oyun oynadı - Son Dakika

Büyüköztürk, "Polis amcalar top, maske, broşür dağıttı. Birlikte keyifli zaman geçirdik. Dışarıya çıktığımız için çok mutluyuz." dedi.

Polisler, çocuklara ve ebeveynlerine maske takılması, sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesini içeren bilgilendirici broşür de verdi.

Çocuklarla top oynayan polisler, salıncak ve kaydırak keyiflerine de ortak oldu.

Çanakkale ve Mehmet Akif Ersoy parklarında bir grup çocuğun oyun oynadığını gören polisler, yanlarına gitti.

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