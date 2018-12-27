Son Dakika Haberleri: Polisler, POLSAN'a daimi ortak olacak

Polisler, POLSAN'a daimi ortak olacak

56 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni katılan memurlar, Polis Bakım ve Yardım Sandığının ortakları arasında yer alacak.

Polisler, POLSAN'a daimi ortak olacak, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni katılan memurlar, Polis Bakım ve Yardım Sandığının ortakları arasında yer alacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:59 

Polis, Ekonomi
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