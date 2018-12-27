Polisler, POLSAN'a daimi ortak olacak
56 dakika önce
Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni katılan memurlar, Polis Bakım ve Yardım Sandığının ortakları arasında yer alacak.
Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni katılan memurlar, Polis
Bakım ve Yardım Sandığının ortakları arasında yer alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:59
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