Polisler, şehit meslektaşlarının oğluna sürpriz doğum günü yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisler, şehit meslektaşlarının oğluna sürpriz doğum günü yaptı - Son Dakika

Polisler, şehit meslektaşlarının oğluna sürpriz doğum günü yaptı

6 saat önce

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü, 7 yıl önce İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Emrah Bayın'ın oğlu Yusuf Emre Bayın (9) için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Polisler, şehit meslektaşlarının oğluna sürpriz doğum günü yaptı, System.String[]

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü, 7 yıl önce İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Emrah Bayın'ın oğlu Yusuf Emre Bayın (9) için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Evli ve 1 çocuk babası polis memuru Emrah Bayın, 2 Haziran 2013 günü, görev dönüşü E-5 Karayolu'nun Kartal yönündeki Maltepe Kadir Has Lisesi önünde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Bayın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta, merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde toprağa verildi. Acılı eş Zeynep Bayın da oğlu Yusuf Emre ile şehit polisin ailesinin yanına yerleşti.

9 yaşına giren Yusuf Emre için bugün İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi. Ekip otosu ile evinden alınan Yunus Emre, konvoy eşliğinde şehir turu attıktan sonra polis lokaline getirildi. Yunus Emre'ye annesi Zeynep Bayın ve polis ekipleri de eşlik etti.

Yunus Emre üzerinde 'polis' amblemi olan ve  'İyi ki doğdun reis' yazan pastayı kesti. Şehit eşinin sağlığında, 'Evin reisi oğlum' dediğini, bu nedenle de pastaya bu yazıyı yazdırdıklarını söyleyen Zeynep Bayın, "2013 yılında şehit olan eşimin bana emaneti olan Yunus Emre'nin 9'uncu yaş günü. Emniyet her zaman olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmadı. Babası oğlumu hep 'reis' diye severdi. Çok küçükken babasını kaybetti. O ne derse onu yapıyoruz. Çünkü evin reisi o" dedi.


Emniyet Müdürlüğü, Yusuf Emre, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:41 Kaynak: DHA
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