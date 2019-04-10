Polisler, Şehitler İçin Dua Etti
1 saat önce
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Günü nedeniyle düzenlenen program kapsamında tüm emniyet teşkilatı Düzce Şehitliği'ni ziyaret ettiler.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:41 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından 10 Nisan Polis
Günü nedeniyle düzenlenen program kapsamında tüm emniyet teşkilatı Düzce Şehitliği'ni ziyaret ettiler.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Günü nedeniyle düzenlenen programlar kapsamında Düzce Şehitliği de ziyaret edildi. Burada düzenlenen törene Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz
, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz
, İl Jandarma
Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya
, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, emniyet mensupları, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.
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