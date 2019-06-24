Son Dakika Haberleri: Polisler, Sevgi Evlerindeki çocuklarla maç yaptı
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Polisler, Sevgi Evlerindeki çocuklarla maç yaptı

1 saat önce

Bilecik Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Yarına Güvenle Bakıyorum Projesi" kapsamında polisler, Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla futbol maçı yaptı.

Polisler, Sevgi Evlerindeki çocuklarla maç yaptı, System.String[]
Bilecik Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Yarına Güvenle Bakıyorum Projesi" kapsamında polisler, Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla futbol maçı yaptı.
Toplum Destekli Polislik Şubesince organize edilen ve Vali Bilal Şentürk'ün başlattığı karşılaşmayı İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile gençler izledi.
Vali Şentürk, berabere biten karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, yardımlaşmanın önemine değinerek, "Bir işi yaparken işin en iyisini yapın. Doğru insanlarla arkadaşlık yapın. O zaman hayatta da başarılı olursunuz. İşimizi iyi yaptığımız zaman hayatta başarılı oluruz. İşimizi özen göstererek yapacağız. Kendinizi ilgili olduğunuz alanlarda geliştirin. İnsanın sağlıklı olması için spor son derece önemli. Sporla bağınızı koparmayın." dedi.
Şentürk, Emniyet Müdürü Namal ve TSO Başkanı Keskin ile çocuklara hediyeler verdi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:20 Kaynak: AA
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