POLİSLER SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKTI - Son Dakika

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde polis ekipleri ve Genç İçin Bir Saat Derneği, etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri ve Genç İçin Bir Saat Derneğ üyeleri, kötü hava koşulları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Genç Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Hayvan Beslenme Grubu içerisinde yer alan ekipler, sokak hayvanlarına mama bıraktı.