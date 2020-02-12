Polisler, sokak hayvanlarını doyurdu - Son Dakika
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Polisler, sokak hayvanlarını doyurdu

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde görev yapan polisler, kendi imkanlarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını doyurdu.

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ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde görev yapan  polisler, kendi imkanlarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını doyurdu.

Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, sokak hayvanlarının soğuk havada  mağdur olmamaları için kendi imkanlarıyla mama satın aldı. Aldıkları mamaları, sokak sokak gezerek kedi ve köpeklere dağıtan polisler, kar yağışı ve soğuk havalarda hayvanların yiyecek bulmakta zorladıklarını ve bu zorlu kış şartlarında mağdur olmamaları için böyle bir çalışma yaptıklarını anlattı.


Emniyet Müdürlüğü, Karakoçan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:00 Kaynak: DHA
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