Polisler sokak kısıtlamasında hayvanları besledi - Son Dakika

Polisler sokak kısıtlamasında hayvanları besledi
03.05.2021 16:11
Niğde Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri; çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için görev başında.
Niğde Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri; çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için görev başında.
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personeli ile yunus polislerince, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlama sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yaşam alanları tespit edilerek yiyecek bırakıldı. - NİĞDE
Son Dakika Korona aşısı olmaya gitti, eve dönerken kaza yapıp yaşamını yitirdi Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme Liverpool, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katacak Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atlattı Çin'de büyük firar! Tayvan Boğazı'nı küçük bir lastik botla geçti Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü