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Polisler son anda kurtardı

37 dakika önce

Polisler son anda kurtardıBARTIN'da 3 katlı binanın çatı katından atlamaya çalışan kadını alt katın balkonunda bulunan polisler bacaklarından tutarak kurtardı.

Polisler son anda kurtardı

BARTIN'da 3 katlı binanın çatı katından atlamaya çalışan kadını alt katın balkonunda bulunan polisler bacaklarından tutarak kurtardı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay akşam saatlerinde, Orta Mahalle Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın 3 katlı binanın çatı katındaki balkona çıkarak, atlayacağını söyledi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Alt kattaki balkona çıkan polisler kadını ikna etmeye çalıştı. Bu sırada balkondan kendini sarkıtan kadını polisler bacaklarından yakaladı. Bir anda kendini boşluğa bırakan kadını polisler yere düşmekten kurtararak balkona çekti. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadının balkondan düşme ve polislerin yakalama anı o sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Polisler son anda kurtardı

Orta Mahalle, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:05 Kaynak: DHA
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