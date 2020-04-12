Polisler suları çekilen Fırat Nehrindeki balık ve martıları besledi - Son Dakika

Polisler suları çekilen Fırat Nehrindeki balık ve martıları besledi

Polisten takdir edilecek hareket

Ekmek alıp aç kalan martı ve balıkları beslediler

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polisler, baraj kapaklarının bir kısmı kapatıldığı için su seviyesi düşen Fırat Nehrindeki martı ve balıkları besledi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarından geçen Fırat Nehrinin su seviyesi, Birecik Barajının kapaklarından bir kısmı kapatıldığı için yaklaşık 5 metre kadar düştü. Suların çekildiğini gören polis ekipleri, ekmek alıp martı ve balıkları besledi.

Nehirde çok sayıda adacık ortaya çıkarken, Gaziantep ile Şanlıurfa'yı birbirine bağlayan Birecik Köprüsünün bazı ayakları da dışarıda kaldı.