Polisler Taksim Meydanı'nda güvercinleri böyle besledi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Polisler Taksim Meydanı'nda güvercinleri böyle besledi - Son Dakika

Polisler Taksim Meydanı'nda güvercinleri böyle besledi

6 saat önce

Polisler Taksim Meydanı'nda güvercinleri böyle besledi Taksim Camii'nden vatandaşlara "evde kalın" çağrısı Taksim Meydanı kuşlara kaldı Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi ile Taksim Meydan'ı güvercinlere yuva oldu.

Polisler Taksim Meydanı'nda güvercinleri böyle besledi

Taksim Camii'nden vatandaşlara "evde kalın" çağrısı

Taksim Meydanı kuşlara kaldı

İSTANBUL - Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi ile Taksim Meydan'ı güvercinlere yuva oldu. Meydanda devriye görevi yürüten polis ekipleri ise yanlarında getirdikleri yemler ile güvercinleri besledi.

Korona virüs (Covid-19) salgını önleme çalışmaları kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasıyla İstanbul büyük ölçüde boş olduğu görüldü. Kentin en kalabalık mekanlarından olan Taksim Meydanı ise güvercinlere kaldı. Meydanda devriye görevi yürüten polis ekipleri ise yanlarında getirdikleri yemler ile güvercinleri besledi. Öte yandan Taksim Cami'nden vatandaşlara "evde kalın" çağrılarının da yapıldığı da görüldü.

Polisler Taksim Meydanı'nda güvercinleri böyle besledi

İstanbul, Taksim, Polis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 05:56 Kaynak: İHA

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